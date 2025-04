Karina García es una de las participantes de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ que más comentarios genera en las redes sociales. La paisa, de 34 años, se ha convertido en una figura controversial dentro del programa, en parte por las polémicas que la rodean y, en particular, por los señalamientos que la vinculan con Laura González, una de las eliminadas más comentadas del reality, quien salió de la competencia el pasado 13 de abril.

Desde que surgieron rumores sobre un presunto romance con el exesposo de Laura, las críticas en redes sociales no se han hecho esperar. Usuarios han compartido todo tipo de opiniones, desde quienes la defienden por su actitud sincera hasta quienes la cuestionan por lo que consideran un comportamiento poco claro. Karina, por su parte, ha salido al paso de estas afirmaciones y ha dejado claro que lo único que la une al exesposo de la presentadora es una amistad, versión que con el tiempo ha logrado que incluso Laura bajara la guardia y dejara a un lado su incomodidad.

A lo largo del programa, Karina ha mostrado una personalidad muy particular que la hace destacar entre sus compañeros. En varias oportunidades ha hecho reír a los habitantes de la casa con sus ocurrencias, bromas espontáneas y reacciones inesperadas. Sin embargo, también ha demostrado ser una persona muy emocional, pues suele llorar con facilidad cada vez que algo no le gusta o la hace sentir triste. Esa dualidad entre su faceta divertida y su lado más sensible ha llamado la atención de los televidentes, que no dudan en comentarlo constantemente en las redes.

Altafulla expuso un secreto de Karina García Uno de los momentos más comentados de los últimos días dentro de la casa tuvo como protagonistas a Karina García y al artista costeño Altafulla, conocido por su actitud relajada y su capacidad para desatar conversaciones inesperadas. La situación se presentó en el cuarto fuego, donde se encontraba acompañado de Emiro, La Toxi Costeña, Melissa Gate y la propia Karina. En medio de una conversación distendida, marcada por las risas, Altafulla contó que, días atrás, cuando salía del confesionario, percibió un fuerte olor, según él, claramente producto de un gas. Lo que encendió la polémica fue que, según dijo, en ese momento la única persona que estaba cerca era Karina.

Laura González, de ‘LCDLFC2’, habría sido amante de alcalde de Villavicencio: esposa del hombre habló Al escuchar la acusación, Karina García se mostró visiblemente molesta y se defendió con firmeza. "Yo no me tiro pedos por ahí como los demás", dijo, dejando claro que ese tipo de situaciones no van con ella ni con la imagen que quiere proyectar dentro del programa. A pesar de sus palabras, Altafulla insistía en que, por lo que había presenciado, no tenía dudas de que había sido ella. La tensión fue creciendo. Karina expresó su enojo y aseguró que ese tipo de declaraciones podían dañar seriamente su reputación frente al público colombiano. “Eso puede hacer que la gente piense algo que no soy”, dijo antes de abandonar la habitación, dejando en claro que no estaba dispuesta a tolerar ese tipo de comentarios.

El intento de reconciliación y la retractación A pesar de que muchos de sus compañeros tomaron el momento con humor y soltaron algunas carcajadas, Altafulla decidió buscar a Karina para hablar con ella y tratar de calmar los ánimos. En su estilo particular, le dijo que, desde su punto de vista, "una mujer llega a ser más atractiva cuando se tira pedos", en un intento de normalizar la situación y quitarle hierro al asunto. Sin embargo, Karina se mantuvo firme. Respondió que ese tipo de comportamientos no la representan y que, aunque respeta a quienes no ven problema en ello, prefiere cuidar ciertos aspectos de su comportamiento, sobre todo en un programa que está siendo visto por millones de personas en el país. El episodio cerró con Altafulla mirando a las cámaras de 'La casa de los famosos Colombia 2' y reconociendo, en voz alta, que se había equivocado. Aseguró que su amiga jamás ha emitido gases frente a él y que, si causó incomodidad, no fue su intención. Una forma pública de retractarse que fue celebrada por algunos seguidores del programa, quienes valoraron su gesto. Reacciones en redes sociales Como era de esperarse, el episodio no pasó desapercibido en redes sociales. Las plataformas digitales se llenaron de mensajes, opiniones divididas y comentarios cargados de humor e ironía. Algunos usuarios escribieron: "No me parece de parte de Altafulla porque ella es mujer y mamá", "Solo las mujeres altamente femeninas entendemos la indignación de Karina por esa situación", y "Ni cuando le dijeron moza se atacó tanto por su imagen". También hubo quienes aprovecharon para lanzar críticas: "Esa imagen ya está dañada hace rato y no precisamente por un pedo", mientras que otros simplemente se tomaron la situación con humor: "Yo les juro que cuando Altafulla se retractó, estaba que soltaba la risa", "Altafulla es lo máximo, lo amo", y "La paciencia de Altafulla con las chicas".