La segunda temporada de "La Casa de los Famosos Colombia" está a la vuelta de la esquina. Con su estreno programado para el 26 de enero, los televidentes podrán disfrutar de una nueva edición llena de drama, intrigas y sorpresas.

Los participantes, ansiosos por demostrar sus habilidades y personalidades, se enfrentarán a pruebas y retos que pondrán a prueba sus límites en este reality show que combina convivencia, competencia y espectáculo.

Con varios concursantes confirmados, entre los que se encuentran reconocidos actores, creadores de contenido y otras personalidades, el programa ha generado una gran expectativa en el público. Los fans ya están especulando sobre las posibles alianzas, enfrentamientos y romances que se desarrollarán dentro de la casa.

Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Colombia 2025’

Recientemente, el Canal RCN celebró un evento para la prensa para darle la bienvenida a la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’. Durante la velada se hicieron varias revelaciones, entre ellas, que Yina Calderón será otra de las participantes.

La empresaria de fajas ingresó al lugar donde se llevaba a cabo el festejo bajo la dinámica de congelados, y lo hizo lanzando algunas advertencias a varios de los que serán sus compañeros dentro de la casa.

La también creadora de contenido se dirigió a la mesa en la que se encontraban dos de las personas con las que, muy probablemente, tenga varios conflictos durante la convivencia: Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, y Melissa Gate. Sin pelos en la lengua, Calderón dijo lo qué pensaba en ese momento dejando a los presentes sorprendidos.

"Buenas noches, ah la cabeza de fósforo (Melissa Gate). Ay, vamos a ver si ahorita es capaz de decirme todo lo que me dice en redes. El que lo tiene chiquit0 (La Liendra), papi, usted no dijo que no venía y habló del canal y no sé qué. ¿Qué hace aquí?", expresó la nueva habitante de La casa de los famosos.

Asimismo, indicó que cree que hará una buena amistad con Jery Sandoval.

En el pasado, Yina Calderón ha tenido múltiples conflictos con otros creadores de contenido, como La Liendra y Melissa Gate, hecho que mantendrá a la expectativa a los televidentes con lo que puede pasar una vez inicie el reality.