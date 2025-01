La segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia está lista para sorprender a los televidentes con un elenco diverso y lleno de historias cautivadoras. Entre los nombres confirmados, destaca Sofía Avendaño, modelo y creadora de contenido trans, cuya vida es una inspiración para muchos. Su participación promete marcar un antes y un después en el reality, que iniciará el próximo 26 de enero a las 8:30 p.m.

Sofía, de 34 años, ha recorrido un camino lleno de transformaciones personales y profesionales. Antes de convertirse en la mujer que siempre quiso ser, era conocida como Juan Esteban Avendaño, quien brilló en el mundo del modelaje masculino al ganar títulos como Míster Colombia Internacional 2015 y Míster Latinoamérica.

¿Cómo fue el proceso de transición de Sofía Avendaño?

En una emotiva entrevista, Sofía compartió los momentos más importantes de su transición. “Si me preguntan si quisiera haber nacido mujer, por supuesto que sí, por algo me operé. Juan Esteban era un personaje que representaba un género con el que no me identificaba. Llegó el momento en que decidí dejar de ser Juan Esteban y convertirme en Sofía”, explicó.

A pesar del reconocimiento que obtuvo como modelo masculino, siempre sintió que su verdadero ser estaba atrapado en un cuerpo que no correspondía a su identidad. “Me sentía como una niña atrapada en un cuerpo de hombre. Tuve una guerra interna durante años. Aunque creé a Juan Esteban de la manera en que a Sofía le gustan los hombres, siempre supe que quería ser quien soy hoy”, añadió.

