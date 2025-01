La Casa de los Famosos Colombia se ha consolidado como uno de los reality shows más populares y controvertidos del país. Tras el estreno de su primera temporada, en la que Karen Sevillano se coronó como ganadora, el Canal RCN ha anunciado el lanzamiento de la segunda temporada, la cual promete continuar generando controversias.

¿Qué dijo Jery Sandoval sobre Karen Sevillano?



Recientemente, la producción reveló algunos de los participantes de la nueva temporada, entre ellos Jery Sandoval, quien ha generado gran revuelo tras sus fuertes declaraciones sobre Karen Sevillano. A través de sus historias de Instagram, Sandoval no dudó en señalar directamente a Sevillano, acusándola de haber ganado el "desprecio de toda Colombia" debido a su comportamiento durante la competencia.

Las críticas de Sandoval hacia la influenciadora han desatado un debate en redes sociales, dividiendo las opiniones entre quienes apoyan a la nueva participante del reality y quienes defienden a la ganadora de la temporada anterior. En su mensaje, Sandoval expresó su desacuerdo con el trato que Sevillano dio a varios participantes de la edición 2024, como Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo y Mafe Walker. Además, fue especialmente crítica con las burlas que la caleña habría dirigido hacia la edad de Bolaños y el físico de Walker. También señaló comentarios de Sevillano que, según ella, fueron ofensivos hacia la madre de Mafe Walker, a quien describió como "una señora tan linda".

Lea también: Flaco Solórzano confirma su ingreso a ‘La Casa de los Famosos Colombia’: “¡Caleñidad presente!”

En sus publicaciones, Sandoval afirmó:



"La Ordinari@, @squeros, esa como trató a Marta y a Julián, cree que Colombia la quiere. Wendy, si fue inteligente, por eso tantas campañas publicitarias. Tú te ganaste el desprecio de toda Colombia, insultando a una persona que nunca fue grosera contigo. Te burlaste de todas las mujeres que ya no tienen 15 años, de las que no pueden tener hijos, del incienso, claro, porque todo lo tuyo debe oler a F30. Te burlaste de la mamá de Mafe, una señora tan linda, eres una atrevida, menos mal no fui, porque no te hubieras salvado conmigo. No vivirías para terminar de decir una sola palabra de las que le dijiste a Julián, a Marta y a Mafe."

Estas palabras directas y contundentes dejaron claro el nivel de indignación de Sandoval hacia lo que considera un comportamiento inaceptable de Sevillano.

Lea también: El Concurso Nacional de Belleza emitió contundente mensaje por la ausencia de la Señorita Colombia