Fernando Solórzano, conocido como El Flaco Solórzano, es uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana. Con una exitosa trayectoria en diversas producciones Solórzano ha logrado ganarse el cariño del público colombiano por su versatilidad y talento. Ahora, a sus 60 años, el actor ha decidido dar un giro en su carrera y participar en la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos Colombia', el reality más esperado de 2025.

Fernando Solórzano y Lorena Altamarino no han dudado en compartir su amor con sus seguidores en las redes sociales. En celebraciones especiales, como el reciente décimo aniversario de su relación, ambos expresaron su amor a través de emotivos mensajes. En una publicación, Lorena escribió:

"Salud por nuestra primera década 🍷 #10añosjuntos", mostrando su felicidad por estos años llenos de aventuras, risas, apoyo y amor. Por su parte, Solórzano también aprovechó sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a su pareja: "Mi vida hermosa, estar a tu lado es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, me has llenado de felicidad y amor, quiero permanecer a tu lado todo el tiempo que la vida me dé". Estas palabras fueron recibidas con mucha emoción por sus seguidores, quienes han sido testigos de la evolución de su relación.