El pasado lunes se conoció la muerte de Yenny Judit Ariza Quiroga, de 45 años, madre de 'Los Patojos', creadores de contenido santandereanos. La información fue dada por uno de los hijos de Ariza a través de su cuenta de Instagram.

“Mi mamá apareció muerta, me acaban de llamar que mi mamá se murió. No sabemos cómo, no sé qué le hicieron. Me acabó de llamar mi hermano para decirme que se había muerto. Ayer (domingo) estamos grabando lo más de bien. Mi mamá estaba lo más de contenta ayer. No sé qué pasó todavía, no sé. Lo que sé es que mi mamá se murió. Se me derrumbó todo ahora sí”, expresó entre lágrimas el hijo.