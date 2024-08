Yeison Jiménez sorprendió a sus seguidores al lanzar su propio podcast ‘Camino al éxito’, espacio con el que el cantante de música popular busca contar anécdotas de su vida y realizar entrevistas a otros famosos. “Quería este espacio en el que podamos tocar muchos temas y hablar de lo que se nos dé la gana sin censura”, indicó el intérprete de ‘Aventurero’.

Asimismo, señaló que estuvo en malos pasos, a tal punto de conocer las drogas y el alcohol muy joven. “No me avergüenzo de haber sido lo que fui ni de haber recorrido los caminos que recorrí, sobre todo, de tener un pasado […]. En algún momento de mi vida conocí la calle, las drogas y tuve una transición entre los 13 y 19 años, en donde vi morir mucha gente, donde todos mis amigos con los que me emborrachaba murieron a los 16,17 o 18 años”, recordó.

Entre sus experiencias en la calle, Yeison Jiménez resaltó que por mucho tiempo vivió con la duda de cómo moriría. “Siempre había una incógnita en mí y era: ¿en qué momento voy a morir? Imagínense un muchacho de 17 años pensando en qué momento iba a morir por el simple hecho de estar en un sistema de barrio que nos obligaba a estar en la calle llenos de problemas porque eso era ser de barrio”, reflexionó.

Finalmente, sorprendió al asegurar que además siempre estaba armado. “Yo me encontraba todos los fines de semana armado, caminando durante largas horas de la noche y madrugada por calles y carreteras, donde lo único que buscaba era alguien que me dijera algo. Tenía mucha rabia en mi corazón y me sentía capaz. No conocía el miedo, hoy en día me da miedo salir de mi casa hasta en un carro blindado. En ese momento, la vida no valía nada”.