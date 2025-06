El universo digital colombiano no se toma descanso, y esta vez quien vuelve a sacudir las redes es la combinación explosiva entre Yina Calderón y Westcol, dos de los creadores de contenido más polémicos del país. Lo que parecía una antigua rivalidad enterrada ha dado paso a una nueva etapa cargada de indirectas, confusión y risas del público, que no ha tardado en resucitar el famoso shippeo 'Yiwest'.

Para quienes no los conocen: Yina Calderón saltó a la fama por su participación en realitys como Protagonistas de Nuestra Tele y La casa de los famosos Colombia, su faceta de empresaria de fajas y sus constantes controversias. Su estilo directo y sin filtros la ha convertido en tendencia en múltiples ocasiones. Por otro lado, Westcol, uno de los streamers más populares del país, ha sido centro de atención por sus declaraciones subidas de tono y sus enredos con otros creadores.

Ambos han tenido encontronazos públicos en el pasado, donde se han lanzado bastantes indirectas, por lo que el reciente acercamiento entre los dos dejó a muchos con la boca abierta. Todo comenzó cuando Westcol sorprendió al invitar públicamente a Yina a participar en ‘Stream Fighters’, un evento de boxeo entre influencers que se celebrará en Bogotá. Allí, Yina se enfrentará a Andrea Valdiri y también estará presente Karina García, su examiga de 'La casa de los famosos Colombia'.

Asimismo, el revuelo creció cuando Juliana Calderón, hermana de Yina, reaccionó tras volver de Estados Unidos: “¿Cómo así que me voy y usted hace las paces con Westcol? ¡Que la pareja del año!”, escribió, sorprendida. Yina no tardó en responder: “Cuidadito que él tiene novia... Yo no estoy enamorada de Westcol. De pronto él de mí sí”.

La tensión creció cuando ambos compartieron la misma foto de dos pajaritos abrazados, él con la canción 'Another Day in Paradise' y ella con el vallenato 'Cuando Casi Te Olvidaba'. Las redes estallaron: ¿fue coincidencia o una pista de reconciliación?

