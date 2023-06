WestCol y su prontuario amoroso: lista de novias que ha tenido ¡Son todas unas diosas!

WestCol ha sido criticado por los comentarios ofensivos que ha dicho en redes sociales.

A través de su Twitter se retractó por lo que había dicho, porque tenía que pronunciarse, luego de que el mundo se le viniera encima por aquellas palabras tan fuertes.

"A mí me dicen gordo, kiko, me insultan de mil maneras y no ando llorando, yo pongo un Tweet de un meme en TikTok y se ponen a llorar en filita, si les ofende esa mie... no es culpa mía, trabajen en su autoestima para que un Tweet no los descoloque", aseguró el influencer WestCol.

Hay que destacar que, en el canal de YouTube, en donde tiene más de 400.000 suscriptores, comparte diferentes videos con sus amistades haciendo todo tipo de bromas y retos.

Además, tiene un espacio en donde le responde a sus fans todas las dudas que tiene sobre él. Algunos se preguntan cómo se dio su fama y fue por la plataforma 'streaming' y sus videos que entretienen.

Por otra parte, están sus exparejas que también ha sido tendencia por la relación que tuvieron. Las que se tienen registradas son: Sophie Echeverri, Aida Victoria, Valeria Giraldo

Con las tres mujeres ha grabado diferentes videos, en donde se evidenció lo mucho que se querían. Sin embargo, el amor no duró mucho, por lo que ahorita el hombre está soltero y a la orden. Con ellas ha tenido varios momentos lindos y hasta han quedado en los 'clips' que él sube a diario en YouTube.