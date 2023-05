Westcol se burló de las mujeres con sobrepeso y dijo que "pa' eso están las grúas"

Westcol volvió a burlarse de las personas y esta vez nadie le perdonó nada, ni Ivy Queen

Luis Villa, más conocido como Westcol, sigue de polémica en polémica, luego de referirse a las mujeres con sobrepeso. En esta ocasión, el pasado 28 de mayo, trino el siguiente comentario y los internautas no pararon de criticarlo. "Yo no subo gordas a mi carro, pa' eso están las grúas ". El mensaje ya lleva más de 10 mil likes y 627 retweets.

Los internautas no perdieron la oportunidad para hablar sobre lo que estaba pasando. Aunque no es la primera vez que hace comentarios despectivos, para los seguidores esto ya fue demasiado y no se quedaron callados. Hasta Ivy Queen le respondió "Aquí vamos de nuevo, en 3…2…1"

"Yo no subo cachetones a mi carro, pa' eso está las mulas", "Mi carro es un vehículo de alta tecnología y solo admite pasajeros con un alto índice de masa cerebral", "Qué bonita manera de demostrar tu falta de respeto hacia las personas con sobrepeso", "Mi programación me impide hacer comentarios ofensivos o discriminatorios", "Lo siento amigo, pero mi carro no es un restaurante de comida rápida", "Pero luego usted no anda en grúa", entre otros.

Hay que recordar que, recientemente estuvo involucrado en una polémica por los videos que hace en 'Twitch'. Él se refirió a la comunidad LGBTIQ+ y lo trataron de homofóbico. Una seguir le preguntó qué pasaba si un 'gay' lleva a su casa a alguien del mismo género y se alarmaron todo por lo que dijo.

"No papi, eso si no va conmigo... WestCol es un homofóbico, cero perro, que haga sus m... y que el hijue.. sea cacorro, pero que no me traiga otro man acá ni por el pu...", expresó.