Westcol se defiende por burlarse de las mujeres con sobrepeso: "No se ofendan por bobadas"

Westcol no se quedó callado y se refirió al comentario que dijo sobre las mujeres con sobrepeso.

Recientemente, se refirió a las mujeres, en donde dijo lo siguiente y los comentarios en internet, no se hicieron esperar. "Yo no subo gordas a mi carro, Pa´ eso están las grúas", dijo a través de su Twitter. Los internautas no dejaron escapar nada y le respondieron de una manera muy contundente, en el que piden respecto.

Además, hasta subieron una imagen de él con tremendos cachetes. Como si fuera poco, Ivy Queen se pronunció por aquellas palabras que Westcol utilizó para referirse a las mujeres. "Aquí vamos de nuevo, en 3…2…1… jajajaja", expresó.

Ahora bien, luego de que todos empezaran a hablar sobre esto, él se refirió al tema y pidió que se calmaran por lo que dijo anteriormente. "A mí me dicen gordo, kiko, me insultan de mil maneras y no ando llorando, yo pongo un tweet de un meme en TikTok y se ponen a llorar en filita, si les ofende esa mier... no es culpa mía, trabajen en su autoestima para que un Tweet no los descoloque”, se descargó en Twitter.

Además, quiso subir un video a sus redes sociales, en donde dicen que, no deberían ofenderse por "bobadas". Y aunque quería solucionar, la terminó embarrando más. "Yo no soy una escoria, yo me río de todo porque esta vida es muy bella".