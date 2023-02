El Mindo promete llevar a uno de sus seguidores al concierto de RBD con todo pago

El influencer expresó que el concurso es para agradecer el apoyo que le han dado sus seguidores, además, indicó que no importa si la agrupación no se presenta en Colombia , pues llevará a sus invitados con él, así no se realice el concierto en nuestro país.

Así mismo, El Mindo, por medio de un video dejó claro que el premio va con todos los gastos pagos, tanto así que invitó a sus seguidores que aún no tienen pasaporte a que hagan el trámite desde ya, por si salen ganadores.

“Es oficial, a uno de ustedes, a una de ustedes me la voy a llevar al concierto de Rebelde con todo fuletiado (pago). No sé a qué ciudad, si usted no tiene pasaporte, tiene tiempo de hacerlo. Dos personas me voy a llevar, hay que elegir la ciudad, no se tiene que preocupar de nada. Es un regalo con mucho amor por todo el apoyo que me han dado durante todos estos años”, agregó.