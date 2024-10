En el 2022, se conoció que la reconocida presentadora Melissa Martínez se separó del futbolista Matías Mier, tras haber estado juntos en matrimonio por casi tres años.

La colombiana y el uruguayo no dieron declaraciones públicas en ese momento, pero en redes sociales sí se filtraron imágenes del posible motivo que los llevó a tomar tan radical decisión.

En ese entonces, Mier jugaba para el equipo de Santa Fe y, según se expuso, faltó a su relación con Melissa con una periodista más joven llamada Valentina Rendón.

Hace poco, en el pódcast ‘Voces del deporte’, Sebastián Heredia, Christian Solano, Sebastián Rueda y Carlos Ramírez recordaron este hecho y dieron a conocer cómo es que se llegó a conocer que Matías le estaba siendo infiel a su exesposa.

De acuerdo con sus declaraciones, en una pequeña reunión que se hizo con algunos futbolistas de Santa Fe, el hombre no llegó con la presentadora, sino con Valentina.

Los otros deportistas sí acudieron con sus parejas oficiales, por lo cual, todos se desconcertaron con el acontecimiento.

Una de las mujeres que estaban allí, decidió grabar lo sucedido y fue de esta manera que, en redes sociales, se dio a conocer la infidelidad del uruguayo.

Melissa Martínez habló de su divorcio

Cabe recordar que, en septiembre de 2024, Melissa Martínez expresó en una entrevista: “Lo que más me dolió en ese instante fue la exposición a la que se me sometió. Cuando se hablaba de mí, tenía que ver con comentarios de un partido, un vestido, un viaje, pero cuando hay opiniones sobre una realidad que solo tú conoces”.

La costeña agregó que la exposición mediática fue la que empeoró todo: “Es un capítulo en donde he perdonado mucho, he sanado. Creo que todo tenía que pasar así, no con ese marco, con esos titulares y esa exposición en redes sociales”.

“Entendí que no debo exponer toda mi vida íntima en mis redes sociales y eso me ha blindado”, aseveró.

