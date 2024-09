Melissa Martínez hizo una revelación a través de sus redes sociales y que involucra Temu, la empresa china que está ganando popularidad por vender toda clase de productos a bajos precios.

La nacida en Soledad, Atlántico, es reconocida en Colombia por su larga carrera en el periodismo deportivo, sin embargo, lo que pocos saben es que también es dueña de su propia marca de ropa que lleva su nombre.

A través de Instagram, se vio hace poco un video que la famosa publicó en las historias de su perfil de Instagram con el cual dio a conocer que el gigante chino está no solo usando los diseños de sus vestidos, sino que también usan su imagen para venderlos.

“Sí, los de Temu me copian a mí. Pero no lo estoy sufriendo yo sola, lo sufren miles de emprendedores en el mundo. Esta gente no hace más nada que copiar. Falsifican mis vestidos. No solo copian a las grandes marcas del mundo, también pretenden acabar con pequeños emprendedores como yo. Pero Dios nunca pierde”, dijo inicialmente.

Y aseveró: “Son tan descarados que hasta pautan con mi cara”. Melissa Martínez dejó claro que no va a permitir que se aprovechen de su imagen y trabajo, por lo que tomará acciones legales.

“Estoy convencida de que es importante defender nuestros derechos de propiedad intelectual y enviar un mensaje claro a las empresas que creen que pueden actuar con impunidad”, puntualizó.

