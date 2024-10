Shakira finalmente lanzó el videoclip de su nuevo sencillo 'Soltera'. Hace unos días, la cantante colombiana compartió varias imágenes del proceso de grabación, mostrando que estaría acompañada por diversas celebridades.

El videoclip comienza con Shakira despertando en lo que parece ser la cama de un hotel, rodeada de sus amigas, y recordando lo ocurrido la noche anterior. En varias escenas, la cantante luce un traje de baño azul que resalta su excelente forma física a sus 47 años, y también exhibe sus característicos movimientos de cadera y su habilidad para surfear.

Más adelante, Shakira y sus amigas van a un casino, donde se encuentran con Bizarrap, y durante un juego de azar, un atractivo joven termina sin ropa por causa de la cantante. Después, la cantante y otras famosas llegan a una discoteca para, finalmente, culminar la fiesta en una piscina.

Tras el estreno del video de ‘Soltera’, los internautas comenzaron a preguntarse quién es el hombre que termina sin ropa en el casino gracias a Shakira.

También apareció en ‘Match Me if You Can’ de MTV, en 2021, y participó en la segunda temporada del programa de juegos 'Floor Is Lava' junto' con su compañero Chase de Moor.

Jowsey tiene su propio podcast llamado ‘Boyfriend material With Harry Jowsey’ en el que invita a otras personas a ofrecer sus consejos y sugerencias sobre citas.

Ahora, se robó las miradas de muchos, incluyendo a Shakira, en el video musical ‘Soltera’ de la barranquillera. Harry Jowseyhabría logrado su participación en el audiovisual gracias a Lele Pons y Anitta, ya que son muy amigos, y ambas mujeres también acompañaron a la cantante en las grabaciones del video.