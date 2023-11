Melissa Martínez revela cómo está su corazón: su respuesta impactó a muchos

Melissa Martínez confesó deforma graciosa cómo se encuentra actualmente, ¿está saliendo con alguien?

Sin embargo, en las últimas horas quiso hablar sobre cómo está su corazón. En Instagram, en donde tiene casi 3 millones de seguidores, hizo una dinámica, en donde le preguntaron si tenía pareja, pero de una forma particular. Allí decidió responder de manera graciosa y dijo lo siguiente.

"El cardiólogo dice que está muy bien, mentira, he hecho todos los exámenes, pero no me han mandado al cardiólogo. Está muy bien, no está involucrado con ninguno de los personajes mencionados o especulados, pero está muy bien", terminó de afirmar con risas Melissa Martínez.