Otro de los que no logró escaparse de los chismes fue Carson Daly, el famoso presentador de televisión, pues luego de que se encontrara con Shakira en un partido de hockey para apoyar a los New Yorkers Islanders, los rumores no se hicieron esperar, pues a ambos se les vio muy sonrientes. Sin embargo, acá tampoco hay nada de nada, solo una buen amistad.

Con su profesor de surf, Gorka Ezkurdia, quien es 20 años menor, también fue vinculada, pues que el hombre fuera a la celebración de su cumpleaños 46 fue algo inusual para los fans de la barranquillera.

Al parecer, tras la separación del futbolista español, la lista de Shakira "saliendo" con otros hombres es extensa, no obstante, ninguno de los rumores ha sido confirmado y es que la colombiana no podía verse o hablar con alguien porque ya "tenía novio nuevo", situación que ocurrió cuando compartió un video bailando bachata con el bailarín Juli Trujillo o cuando algunos medios internacionales rumorearon que su mudanza a Miami estaría relacionada con su cercanía con Alejandro Sanz.

Cabe resaltar que los únicos novios oficiales de Shakira fueron Osvaldo Ríos y Antonio de la Rúa, ya después llegó a su vida Piqué, con quien tuvo sus dos hijos.