A la fecha, 'Acróstico' posee más de 24 millones de visualizaciones en YouTube y es que para algunos melómanos, esta canción llega directo al corazón y los hace pensar en todo lo que tiene que pasar una madre y sus hijos.

Pero a quien parece no haberle llegado al corazón fue precisamente a Gerard Piqué, papá de los dos menores, pues según la periodista Lorena Vásquez, a él no le gustó ni cinco que no le hubieran informado que los menores harían parte del video de su madre, por lo que se cree podría tomar acciones legales.

De acuerdo al abogado Pablo Mena Zaldívar consultado por un medio internacional, los dos padres deben estar de acuerdo al momento de hacer pública la imagen de los menores de 8 y 10 años de edad.

"Ambos padres titulares de la patria potestad deberán consentir la utilización de la imagen del menor y, si no fuera posible obtenerla por existir controversia, el progenitor interesado deberá acudir al juez para, en su caso, obtener la debida autorización", explicó el especialista.

Ya para terminar, el abogado aclaró que de seguir el curso del tramite legal, Shakira tendría que pagar una multa de hasta 20.000 euros y además, bajar el videoclip de las diferentes plataformas.

Por otro lado, personas cercanas al futbolista aseguran que no tomará ninguna medida, ya que él en varias ocasiones ha aparecido con sus pequeños en plataformas digitales sin pedir consentimiento a la madre.

