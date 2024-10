Sheryl McCollum, la investigadora de la escena del crimen de Tupac Shakur, habló recientemente del asesinato del rapero en 1996 y de cuando resultó herido en un ataque a bala en 1994. En una entrevista para un canal de televisión de Estados Unidos, NewsNation, la analista criminal no titubeó al asegura que Sean ‘Diddy’ Combs podría estar relacionado a dicho crimen.

“Para mí todo esto empezó en 1994, la primera vez que le dispararon a Tupac”, dijo McCollum. El rapero recibió un disparo durante un robo que salió mal en los Quad Studios de la ciudad de Nueva York en Times Square. Según indicó la mujer, lo curioso de ese hecho es que en ese mismo lugar se encontraba ‘Diddy’ y a él no le pasó nada.

"No es necesario dispararle cinco veces a alguien para quitarle sus joyas y su dinero", explicó McCollum, y agregó: “¿Sean 'Puffy' Combs y su séquito de 40 personas? Ilesos y sin amenazas. ¿Cómo puede tener sentido para alguien que una persona sea asaltada y las otras 40 no? ¿Quién habría tenido más dinero y joyas?”, reflexionó la criminalista.

Después del tiroteo, Shakur acusó abiertamente a Biggie Smalls (también conocido como Notorious BIG), a su sello Bad Boy Records y al fundador del sello, Combs, de tener un papel en el incidente debido a su reacción despreocupada cuando entró cojeando al estudio con sangre encima. “Nadie se me acercó. Me di cuenta de que nadie me miraba”, contó el hoy fallecido a la revista Vibe, en 1995.

Dos años después, Tupac Shakur fue asesinado cuando salía del MGM Grand de Las Vegas tras asistir a una pelea de boxeo que se llevó a cabo en ese lugar.

McCollum indicó que al rapero le dispararon dos veces. “Para mí, alguien cercano a él sabía dónde estaba ese día, la hora y el lugar exacto”. "Eso, en mi opinión, reduce bastante el grupo de sospechosos. Solo un puñado de personas habrían sabido dónde estaba".