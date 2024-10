En medio del escándalo protagonizado por Sean ‘Diddy’ Combs, los internautas se han encargado de revivir una entrevista que el rapero dio junto Justin Bieber hace, aproximadamente, 14 años. Dicha presentación de los artistas fue en el show de Jimmy Kimmel.

En esa entrevista Combs y Bieber, quien tenía 16 años, hablaron del estrecho vínculo que tenían en ese momento. "Qué está pasando entre ustedes? ¿Están trabajando juntos?", preguntó Kimmel. El ex ejecutivo de Bad Boy Records respondió: “No, nos hemos hecho amigos de una manera extraña”, y agregó: “Para muchos de nosotros, él es como un hermano pequeño… No tiene miedo de llamar y pedir consejo”.

El rapero explicó que en la industria de la música es “una familia fuerte” y muchas personas, incluido él mismo, querían “rodear con sus brazos” a Bieber para “protegerlo” porque es una “buena persona”. Combs continuó elogiando al cantante diciendo: “Además de su talento, es uno de los mejores chicos que puedas conocer”.

Bieber agradeció a ‘Diddy’ por sus comentarios mientras el público aplaudía durante el segmento, y Kimmel señaló que tal vez Combs podría comprarle un auto al joven cantante como lo hizo con su hijo.

"Me consiguió un Lamborghini, pero me lo quitó", comentó la cantante de ‘Never say never’, lo que provocó que Combs mirara hacia un lado con fastidio. "Tuvo el Lamborghini por un día o dos, y tuvo acceso a la casa", indicó ‘Diddy’, aparentemente, haciendo referencia a cuando los dos pasaron 48 horas juntos dos años antes, según un video que Bieber publicó en YouTube.

"Él sabe que no debe hablar de las cosas que hace con su hermano mayor Puff en la televisión nacional", añadió Combs. "No todo es para todos".

Cuando Combs y Bieber pasaron esos dos días juntos en 2009, el rapero le dijo al cantante que “se volverían completamente locos”. “No podemos revelar dónde pasamos el rato ni qué hacemos, pero definitivamente es el sueño de cualquier adolescente de 15 años”, agregó el acusado de agresión en el video de YouTube.