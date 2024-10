Curtis James Jackson, nombre de pila de 50 Cent, es tan conocido por su música como por sus conflictos con otros raperos de la industria, y una de sus peleas más famosas es con Sean ‘Diddy’ Combs .

Vea también: Sean 'Diddy' Combs será demandado por 120 personas: todas lo acusan de lo mismo

El intérprete de ‘In da Club y Combs comenzaron a pelearse cuando el primero lanzó su canción de 2006, ‘The Bomb’, en la que acusó a ‘Diddy’ de tener algo que ver con el asesinato de Notorious BIG, en 1997. Sean ‘Diddy’ Combs ha negado las acusaciones desde entonces.

En los años posteriores, los dos han tenido altercados entre sí, y el drama se ha ido acumulando porque ambos representaban marcas de vodka rivales. Sin embargo, en 2024, su disputa llegó a un punto crítico cuando el Departamento de Seguridad Nacional allanó la casa de Combs en medio de una serie de demandas que alegaban que el rapero abusaba sexualmente y traficaba con hombres y mujeres.

Desde entonces, 50 Cent ha hablado al respecto y ha afirmado que había sospechado del supuesto comportamiento ilegal de Combs durante algún tiempo. Después de que el rapero de ‘I'll Be Missing You’ fuera arrestado en septiembre de 2024, 50 Cent anunció que su documental sobre el supuesto caso de abuso de su rival ya estaba en proceso en Netflix después de recibir luz verde a principios de año.

“Esta es una historia con un impacto humano significativo. Es una narrativa compleja que abarca décadas, no solo los titulares o los clips vistos hasta ahora”, dijeron 50 Cent y la directora Alexandria Stapleton, en un comunicado.

50 cent warned us about Diddy before the exposé 👀🤯 pic.twitter.com/5v8qv9yYbZ

A pesar de los comentarios de 50 Cent en su contra, Combs afirmó en una aparición en 2018 en el programa de radio The Breakfast Club que su colega lo ama. "¿No pueden ver que él me ama? ¿De verdad creen que eso es odio? Ustedes saben que él me ama", dijo.

Una cosa sobre mi música

Te golpea, sientes el dolor

Nigga, tomaré el control de tu cerebro

Escucha ahora negro, ¿no estoy jugando?

¿Estás listo para eso?

Soldado, soldado, toma tu gat.

Te muestro a quién amar.

Bang, bang, bang, corre, tira el gat.

No, no, no, ¿no miras? Atrás

Nigga, deja el reloj.

No venimos por eso.

¿Perra dejó de jugar?

¿Dónde está el papel?

Mierda, saqué un as. ¿Estoy disparando? Todo el

mundo sabe cómo se apila mi papel.

Cromado de veinte pulgadas en la

escopeta automática Cadillac.

¿Puedes manejar eso?

Sobre la mierda,

Nigger, eso es un hecho. ¿

Pasear por el muthafuckin? capuchas atadas

Ponle trabajo al negro, eso es eso

Armado para reventarlo y volverás a explotar

Tengo un poco de dinero, quiero mostrar eso

Antes de que los lobos salgan y disparen gats

Pedalea hacia el metal negro puré que

Antes de que tu trasero termine en un ataúd

Dije en un ataúd

¿Quién le disparó a Biggie Smalls?

No los entendemos.

Nos matarán a todos.

Lea también: Christina Aguilera preocupa a sus fans por su extrema delgadez: ¿está bien de salud?

Man Puffy, ¿sabes quién golpeó a ese negro?

Man, ese negro suave,

¿asustó a los chicos del Westside? Lo romperé,

lo tiraré en el trasero,

así que corrió a Harlem, sacúdelos de encima



Negro, yo corro (hip hop, hip hop, hip hop, hip).

Nigger G-Unit es (hip hop, hip hop, hip hop, hip hop)

Nigger I run (hip hop, hip hop, hip hop, hip)

Nigger G-Unit es (hip hop, hip hop, hip hop, hip hop)



Oh, supongo que esto significa

que no me invitarán a las fiestas blancas

en Hampton.

Me importa un carajo.

No quiero salir contigo, idiota, de ninguna manera

. ¿Me entiendes, maldito? corriendo? alrededor

Este negro ma$e

Ahora quieres jugar

No quiero hacer el trato, negro

Hombre, te joderé la mierda, negro ¿

Estás loco, negro?

De hecho, sabes lo que

no quiero hacer más el trato .

Que se joda el trato, negro.

Tú. ¿Quieres jugar

? ¿Quieres desperdiciar mi hijo de puta? el tiempo negro

El tiempo es dinero negro

¿Estás perdiendo el maldito? dinero negro

¿Está bien, veo lo que intentas? que hacer

Pero no sé por qué lo haces? ¿Qué estás intentando? hacer

¿Por qué quieres hacerme contarle a todos lo que Misa me dijo (¿eh??)

Ahora continúa y envíame cincuenta mil dólares

para los gastos de viaje de estos negros.

Ya sabes, pasajes aéreos, espacio en el hotel.

Para esa última gira, negro

. O realmente te atenderé, negro.