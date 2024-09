Luego del escándalo mundial que está protagonizando Sean 'Diddy' Combs, se conoció que el rapero 50 Cent decidió llevar esta caso más allá y comenzó la producción de una serie documental para Netflix sobre las acusaciones contra el también cantante y exnovio de Jennifer López. "Esta es una historia con un impacto humano significativo. Es una narrativa compleja que abarca décadas, no solo los titulares o los clips vistos hasta ahora", dijeron 50 Cent y Alezandria Stapleton, quien dirige el proyecto, en declaraciones al medio especializado a la revista Variety.

Según la fiscalía, en una ocasión el rapero pagó más de 46.000 dólares para cubrir los daños causados a una habitación de un hotel de Manhattan tras una de estas orgías.

Curtis James Jackson, más conocido como 50 Cent, es el productor ejecutivo de esta docuserie, que todavía no tiene fecha de estreno en la plataforma digital, a través de su sello G-Unit Film & Television.

"Seguimos firmes en nuestro compromiso de dar voz a los que no la tienen y presentar perspectivas auténticas y matizadas. Si bien las acusaciones son inquietantes, instamos a todos a recordar que la historia de Sean Combs no es la historia completa del hip-hop y su cultura. Nuestro objetivo es garantizar que las acciones individuales no eclipsen las contribuciones más amplias de la cultura", agregó el escrito.