La agrupación venezolana Rawayana, tenía previsto presentarse en varias ciudades de su país en los próximos días. Pero, en las últimas horas sus integrantes anunciaron que debieron cancelar su gira sin dar muchas explicaciones de las razones que los llevaron a tomar dicha decisión.

La banda recurrió a sus redes sociales para dar la noticia. “CANCELADO nuestro tour por Venezuela. Gracias a todos los involucrados por intentarlo. Así es como nos despedimos de nuestro país hasta nuevo aviso. Nuestra música no está hecha para dividir. PAZ”, expresaron a través de su cuenta en X.

Luego, postearon en su Instagram el siguiente mensaje: “¡Fue lindo mientras se pudo! Gracias al público en Venezuela por hacer esos SOLD OUTS históricos, algún día nos volveremos a reunir ¡Ahora véannos conquistar el mundo!”.

Sin embargo, los medios venezolanos atribuyen dicha cancelación a las recientes críticas que Nicolás Maduro hizo sobre una de las canciones de la agrupación. El mandatario dedicó unos minutos a repudiar el tema ‘Veneka’, durante la llamada "Toma de Caracas" la tarde del domingo.

"¿Cómo se le dice a la gente de Venezuela? ¿cómo se le dice a la mujer que viene de Venezuela? A las mujeres de Venezuela se les dice dignidad, respeto y se les dice venezolanas, no son venecas. Salgamos en defensa de la identidad de la mujer venezolana, porque tratan de desfigurar nuestra identidad, ¿eso lo sabrá la gente que hizo esa canción?", expresó Maduro.

Luego de esto, comenzaron las especulaciones de que los conciertos de Rawayana fueran suspendidos, y finalmente fue así.

