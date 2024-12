La artista colombiana Karol G sigue demostrando su poderío no solo en la música, sino también en el mundo del merchandising. En alianza con la icónica marca de muñecas Bratz, lanzó una figura inspirada en su estilo durante los Latin Grammy 2023, en Sevilla. Este proyecto buscaba capturar la esencia de su álbum Mañana será bonito y sus looks característicos de esta era, logrando un producto exclusivo que encantó a sus fans desde el primer momento.

¿Qué hace especial a esta muñeca?

La muñeca de Karol G destaca por su cabello rubio con reflejos rosa pastel, una representación fiel al estilo actual de la artista. Incluye varios cambios de ropa inspirados en atuendos que lució durante sus presentaciones y galas. Entre ellos, resalta un vestido rosado similar al que usó en los Latin Grammy, además de opciones casuales y urbanas que reflejan su autenticidad. Como detalles adicionales, el paquete contiene accesorios personalizados: un cepillo en forma de estrella, un bolso en forma de beso y una mini versión de su álbum.

El lanzamiento que rompió récords



El 3 de diciembre, Bratz habilitó la venta en su sitio web para países como Colombia, México, Perú, Chile y España. Aunque se limitó la compra a una muñeca por cliente, la alta demanda hizo que las existencias se agotaran en menos de 10 minutos. En el programa XYZ Generaciones de RCN Radio, presentado por Sergio Barbosa, Felipe Torres (Mr. Spoiler) y Lina Pérez, el coleccionista de Barbie Phil Pérez reveló que todas las unidades disponibles se agotaron en tan solo tres minutos.

¿Qué opinó el coleccionista sobre la muñeca?



Durante su intervención en XYZ Generaciones, Phil Pérez elogió la rapidez con la que se vendió la figura, pero no fue tan amable con su diseño. Criticó los looks de la muñeca, asegurando que “pudieron haber sido más emblemáticos y detallados, considerando la fuerte presencia de Karol G en la moda”.

Además, en el mismo programa se contó con la presencia de Valeria Faudel, modelo y creadora de contenido de moda, quien destacó la relevancia cultural de las Bratz en la industria. Faudel opinó que la colaboración entre Bratz y Karol G representa una celebración de la individualidad y la creatividad que ambas marcas proyectan.

¿Cómo reaccionaron los fans?

Mientras algunos afortunados lograron adquirir la muñeca, cientos de fanáticos expresaron su frustración en redes sociales. Comentaron que la alta demanda colapsó la página de Bratz, impidiéndoles completar la compra. En Twitter e Instagram, muchos pidieron a la marca que produjera más unidades, alegando que el producto no debía ser tan limitado.

La respuesta de Bratz y las alternativas disponibles

Ante el revuelo, Bratz anunció que el juguete estaría disponible en tiendas físicas seleccionadas como Sears y El Palacio de Hierro en México, y Ripley en Perú. Además, invitaron a los interesados a suscribirse a su boletín para recibir actualizaciones sobre futuras reposiciones. Sin embargo, los precios varían según el lugar de venta: mientras que en la web de Bratz la muñeca costaba $50 USD (alrededor de $220.000 COP), en las tiendas físicas supera los $370.000 COP.

¿Qué sigue para la alianza Karol G-Bratz?

El éxito del lanzamiento sugiere que esta colaboración podría extenderse. Aunque no hay confirmación oficial, los fans esperan que se produzcan más ejemplares o incluso nuevas versiones de la muñeca inspiradas en otros looks icónicos de la cantante. Por ahora, la expectativa sigue creciendo, consolidando a Karol G como una figura influyente no solo en la música, sino también en la moda y el entretenimiento.

La ‘Bichota’ ha demostrado, una vez más, que todo lo que toca se convierte en oro, y su muñeca Bratz no fue la excepción.