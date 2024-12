Vocalista de Iron Maiden no supera al público colombiano: volvió a hablar del país

El pasado 24 de noviembre, Iron Maiden se presentó en el estadio El Campín de Bogotá como parte de su gira mundial The Future Past, marcando su regreso a Colombia tras más de una década. La banda británica de heavy metal ofreció un espectáculo que reunió a más de 43 mil fanáticos, quienes vibraron con los éxitos de la agrupación liderada por Bruce Dickinson.

La emoción del público colombiano quedó registrada como uno de los momentos más destacados de la gira, tanto que el propio Dickinson hizo referencia a esta experiencia en un concierto posterior en Chile. Durante su presentación en Santiago, recordó la energía del público bogotano, calificándola como "increíble". Incluso mencionó que la euforia de los asistentes en El Campín fue tal, que los saltos generaron un pequeño temblor, un comentario que desató ovaciones en ambos países.

¿Cómo fue el concierto de Iron Maiden en Colombia?

Iron Maiden, conocida como ‘La doncella’, presentó un repertorio que combinó clásicos como The Trooper, Fear of the Dark y Run to the Hills, con piezas más recientes de su álbum Senjutsu. La agrupación demostró que, a pesar de estar cerca de sus 50 años de trayectoria, sigue siendo una de las bandas más icónicas y vigentes del género.

Durante el concierto, Bruce Dickinson destacó la entrega del público colombiano con palabras que resonaron profundamente entre los asistentes. “Qué multitud tan increíble. Son lo mejor hasta ahora en toda la gira. Tenemos otros lugares a donde ir, pero van a tener que trabajar duro para vencerlos. Gracias”, expresó el vocalista de 66 años.

Esta fue la cuarta vez que Iron Maiden visitó Colombia, y la larga espera desde su última presentación en 2011 hizo que el evento fuera aún más especial. Los fanáticos demostraron por qué el país es considerado uno de los principales bastiones del heavy metal en Latinoamérica.