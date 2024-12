La cantante estadounidense Meghan Trainor aseguró que "ya no puede sonreír" tras someterse a una cirugía plástica en la que recibió "demasiado bótox", según confesó en las últimas horas durante un episodio de su pódcast 'Workin' On It'.

"A todas mis compañeras que están en la treintena: Me puse demasiado bótox y necesito ayuda", arrancaba la artista del tema 'All About That Bass' en la emisión del pódcast que comparte con su hermano, Ryan Trainor.



Trainor (de 30 años) reconoció entonces que se ha inyectado bótox "unas cuantas veces solo en la frente" porque "alguien" la convenció y que, posteriormente, hizo lo propio en sus "pequeños labios".