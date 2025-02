El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sus seguidores fueron los responsables de los abucheos de este domingo contra la cantante Taylor Swift durante el Super Bowl que enfrentó a los Kansas City Chiefs y a los Philadelphia Eagles.

"La única que tuvo una noche peor que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift", dijo el magnate en un mensaje publicado en Truth Social, su red social. "Salió del estadio abucheada. ¡MAGA ("Make America Great Again", la base trumpista) no perdona!", añadió.

Swift acudió al Super Bowl de Nueva Orleans para ver jugar a su pareja, Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs. Su relación ha vinculado la imagen de la artista a la de los Chiefs, pues ambos representan una de las parejas de moda en Estados Unidos. Al aparecer en las pantallas del estadio enfocada por las cámaras, fue abucheada por parte de los aficionados.

Aunque podría parecer que los responsables de esos abucheos eran los hinchas de los Philadelphia Eagles, Trump llevó la rivalidad deportiva al terreno político. Swift apoyó públicamente durante la reciente campaña electoral a la rival de Trump, la demócrata Kamala Harris.

Kelce dijo esta semana que era un "gran honor" que Trump fuese a asistir hoy al partido, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en hacerlo.

La decepción del novio de Taylor Swift

Travis Kelce, veterano de 35 años de los Kansas City Chiefs, no quiso hablar si jugará una temporada más en la NFL y reconoció que en el Super Bowl LIX su equipo perdió la chispa que los había caracterizado como dinastía.

"Es difícil pensar en eso en este momento. Aún seguimos pensando en lo que sucedió y simplemente no pudimos encontrar esa chispa, no pudimos encontrar ese impulso que ha llevado a este equipo a ser los que es. Lo único que pudimos demostrar es que luchamos siempre hasta el final", afirmó el ala cerrada luego de la derrota de Chiefs por 40-22 ante los Philadelphia Eagles en el juego por el título de la NFL.

Kelce, quien ha sido campeón con los Chiefs en los Super Bowls LIV, LVII y LVIII, que los han colocado como la dinastía dominante de la presente década, habló de la manera en que su equipo deberá hacer frente a esta derrota.

"Nunca pierdas las ganas, nunca pierdas la fe, especialmente a la mitad del partido. Eso es lo que demostramos, porque esto va a doler. Dejemos que duela y ahora debemos descubrir cómo mejorar gracias a ello", señaló. Travis aplaudió la manera en la que los Eagles los aplastaron hasta el tercer cuarto, en el que los superaban 34-6.

"Me saco el sombrero ante los Eagles. Ellos nos vencieron en las tres fases del juego, simplemente nos persiguieron y encima de eso nosotros tuvimos pérdidas de balón, penalizaciones, dejamos caer pases. No aprovechamos, ni ejecutamos. No habíamos jugado tan mal en todo el año", aceptó.

A pesar de la derrota, en este partido, Kelce superó al miembro del Salón de la Fama, Jerry Rice, con la mayor cantidad de recepciones en la historia del Super Bowl. Travis llegó a 35 por 33 que acumuló la leyenda de los San Francisco 49ers.

Travis Kelce llegó a los Chiefs seleccionado en la tercera ronda del Draft 2013, desde entonces ha ayudado a su equipo a llegar a cinco Super Bowls, de los que ha triunfado en tres. En 12 temporadas ha sido cuatro veces All-Pro y 10 veces seleccionado al Pro Bowl.