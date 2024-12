Taylor Swift, una de las artistas más influyentes de la música contemporánea, ha construido una carrera estelar con álbumes que han marcado generaciones y con su gira The Eras Tour, considerada una de las más exitosas en la historia de la música. Por su parte, Travis Kelce, estrella de la NFL y figura clave de los Kansas City Chiefs, es reconocido por su habilidad en el campo y por ser uno de los mejores alas cerradas del deporte.

La canción de Taylor Swift que Travis Kelce escuchará por siempre

Recientemente, Travis Kelce sorprendió a los fanáticos al revelar detalles de su conexión con la música de Taylor. En el podcast New Heights, conducido junto a su hermano Jason, Travis confesó que su canción favorita de Swift es "Blank Space", describiéndola como una obra “increíble” que siempre escuchará.

“No solo es la letra, es todo en ella, desde la melodía hasta el mensaje. Es una canción fantástica”, comentó el jugador, mostrando el impacto que el talento de Taylor tiene en su vida. Pero su aprecio no termina ahí. Travis también destacó otros temas como "Death By a Thousand Cuts", al que describió como una de sus canciones favoritas tras verla en el íntimo formato del Tiny Desk Concert de NPR.

Asimismo, mencionó otros temas menos conocidos como "Cowboy Like Me" y "The Alchemy", lo que evidencia su interés genuino por explorar la discografía más diversa de la cantante.

Durante el episodio del podcast, Jason Kelce, hermano de Travis, también compartió su canción favorita de Taylor Swift, "I Can Do It With a Broken Heart", una elección que para él representa un peso emocional especial. “Todos saben que esa es mi favorita. No necesito buscar más”, comentó Jason, quien, aunque no profundizó en los motivos de su elección, mostró un profundo respeto por la carrera de Taylor.