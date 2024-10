¡Prepárate para la revolución! Taylor Swift ha hecho historia una vez más, y esta vez no se trata de una nueva canción, sino de su impresionante fortuna. A sus 34 años, se ha coronado como la artista femenina más rica del mundo, superando a figuras icónicas del entretenimiento. La revista Forbes ha revelado que su riqueza ha alcanzado la asombrosa cifra de 1.600 millones de dólares, un verdadero testimonio del impacto que ha tenido en la industria musical. Pero, ¿quién ocupa el segundo lugar en esta lista de fortunas musicales?

Más contenido para ti: Maquilladora de Taylor Swift reveló cuál es el lápiz labial favorito de la cantante

¿Cuánto dinero tiene Taylor Swift?

La cifra es deslumbrante: 1.600 millones de dólares. Esa es la fortuna de Taylor Swift, y no es solo un número al azar. Este meteórico ascenso se ha visto impulsado en gran parte por su gira mundial, The Eras Tour, que ha capturado la atención y el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Según Forbes, esta gira no solo ha sido un fenómeno musical, sino que también ha logrado recaudar más de 1.000 millones de dólares, convirtiéndose en la primera de su tipo en alcanzar tal hazaña.

También te puede interesar: Así fue la presentación de Karol G en los MTV Video Music Awards 2024: puso a bailar a Taylor Swift

Desglosando su fortuna, los números son igual de impresionantes: unos 600 millones de dólares provienen de sus espectáculos en vivo, otros 600 millones de su catálogo musical, y 125 millones en propiedades inmobiliarias. Swift ha demostrado que su talento no solo brilla en el escenario, sino que también sabe cómo manejar sus finanzas. En una era donde muchos artistas buscan diversificar sus fuentes de ingresos, ella ha sabido enfocar su energía en su música, solidificando su legado en la industria.

¿Cuál es la cantante más rica, después de Taylor Swift?

Hasta ahora, Rihanna era la reina indiscutible del reino musical con una fortuna de aproximadamente 1.400 millones de dólares, principalmente gracias a su exitosa línea de moda y cosméticos, Fenty. Pero ahora, con Taylor en la cima, la dinámica ha cambiado. Rihanna, que había mantenido este título desde 2019, se ve superada por su colega en un giro inesperado del destino.

La historia de Swift es particularmente interesante, ya que a diferencia de muchos artistas que se aventuran en negocios paralelos, su fortuna proviene casi en su totalidad de su música. Esto subraya una evolución en la forma en que se generan ingresos en la industria: algunos eligen el camino empresarial, mientras que otros, como Swift, se concentran en su arte. Esta diversidad de estrategias refleja un cambio en el enfoque de los músicos hacia sus carreras.

¿Quién más se encuentra en la lista de los músicos más ricos?

Mientras Taylor Swift se eleva, el rapero Jay-Z también brilla con luz propia. Con un patrimonio de aproximadamente 2.500 millones de dólares, Jay-Z no solo es un titán de la música, sino también un magnate de los negocios. Su compañía Roc Nation y su exitosa línea de champán Ace of Spades han jugado un papel crucial en su fortuna. Así que, si bien Swift ha tomado el trono en la categoría femenina, Jay-Z sigue siendo el rey indiscutible en el ámbito musical.