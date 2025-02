El próximo domingo 9 de febrero se vivirá el Super Bowl LIX en Nueva Orleans, donde una vez más los Kansas City Chiefs buscarán hacerse con el anillo de ganador de la National Football League y esta vez, enfrentarán a los Eagles de Philadelphia.

Sin duda, el evento es uno de los más destacados a nivel deportivo pero lo cierto es que hay un llamativo adicional al football, pues la presencia de la cantante Taylor Swift ha dado un panorama totalmente diferente a la final de la NFL.

Taylor tiene una relación sentimental con Travis Kelce, jugador de los Chiefs, por lo que miles de seguidoras de la reconocida interprete vieron el Super Bowl del año pasado en donde también jugaron los Chiefs, por lo que se espera que el evento de este año también rompa récords de audiencia.

"Ella dio a un grupo demográfico de jóvenes completamente nuevo una razón para prestarle atención. Ese interés se mantendrá para algunos de ellos. Algunos de ese nuevo grupo dirán: 'Realmente lo disfruté. Me gustó la fiesta, me gustó el aspecto comunitario, disfruté el juego", dio a conocer Dennis Deninger, profesor emérito de la Universidad de Syracuse y autor de 'The Football Game That Changed America' .

En total, más de 58 millones de mujeres vieron el Super Bowl del año pasado, lo que representa un aumento de más del 9% respecto años anteriores, esto sin contar que la cifra de espectadores entre los 18 y 34 años también aumento.

"El efecto de Taylor podría ser si al 10, 15 o 20% de la comunidad que trajo el año pasado le gustó lo suficiente como para regresar un segundo año, un tercero, un cuarto... Ella fue el catalizador que abrió la puerta a un nuevo grupo demográfico que podría llegar a ser leal durante 50 años", sentenciaron.

¿Cómo ver el Super Bowl en Colombia?

Sin duda, no solo los amantes del fútbol americano se encuentran en los Estados Unidos, pues el interés por este deporte cada vez se extiende más por el mundo y Colombia no se queda atrás. De esta forma, el Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los Eagles de Philadelphia se podrá ver desde las 6:30 del domingo 9 de febrero por la señal de ESPN y Disney+.