A raíz del enfrentamiento que se dio dentro de La casa de los famosos, donde cada participante se decía cara a cara las razones por las cuales debía salir del reality, los argumentos generaron división de opiniones en redes sociales e incluso incitaron la reacción de Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada 2024.

La caleña no se contuvo y mostró su descontento mediante un video que publicó en sus historias de Instagram, asegurando estar cansada de ver que todos sean tan tibios y sin argumentos para decir las cosas de frente, sin acudir a la necesidad de maquillarlas para generar conveniencia.

“Estoy cansada de los famosos, ¡ay no! qué famosos tan tibios”. Además reiteró que no eran sinceros, “ que si que yo quiero que te vayas por tu rodillita, mentiras que la abuela no la miró porque le gritó en la prueba. Dígale en su cara la verdad. Un poco de tibios allá”, reiteró la caleña en su video.

Así como la caleña no hizo esperar su reacción antes la movida de las jugadas dentro La casa de los famosos, los comentarios de los seguidores tampoco dieron mucha espera. Pues hay algunos que aseguran que la única que da contenido es Melissa, según se lee en los comentarios, es la única que habla fuerte y al hígado.

Por otro lado, hay quienes aseguran que los únicos frenteros en el cara a cara del pasado 16 de febrero, fueron Melissa, Peluche, El Negro Salas y Karina, quien al final se defendió. Así como están los que le tiraron a la misma Karen, enfatizando que, “en esta temporada la mayoría si conoce la palabra prudencia, cosa que en su bajeza de mundo no conoce”, fue uno de los comentarios ante el video de Karen.