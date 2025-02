En 'La casa de los famosos' hay personajes de los que siempre se puede esperar algo, ya sea por lo que hacen o por lo que digan. Yina Calderón es la prueba de ello, pero esta vez no fue exactamente por su conducta, sino por su apariencia.

Y es que la influenciadora apareció en la noche de eliminación con una nueva apariencia, siempre llamativa y curiosa, con un sombrero ancho de color rojo y un vestido negro con un moño rojo al frente. Una apariencia que suscitó comentarios en redes sociales, pero también en la casa.

Lea también: En 'La casa de los famosos' ya hay un tercer eliminado, pero la sorpresa la dio el más votado de los nominados.

Melissa Gate no desaprovechó la oportunidad para molestarla, diciéndole que tuviera cuidado con no "aporrearla" con el sombrero, en un momento en que también volvió a atacarla por su aspecto.

En el programa XYZ de RCN, Júnior Flórez, mejor amigo de Yina, explicó que ella tiene muy claro el espíritu del programa, y su papel allí, por lo que "todos sus vestidos son pensados a propósito y ella es feliz vistiéndose así". Además, sabe que lo que importa es que hablen de ella y del reality.

Flórez también reaccionó ante las críticas por sus vestidos: "Tenemos que entender que Yina no está en el Miss Universo, no pretende ser la primera dama de Colombia ni nada de eso", comentó. "Fue a un reality show a hacer contenido y ella está haciendo contenido de las formas que se le ocurran". Incluso agregó que las burlas, memes y críticas no la molestarían en absoluto: "Estaría fascinada porque realmente está logrando lo que hablamos; llamar la atención sin hacerle daño a nadie".

Júnior también contó que todos los vestidos son creados intencionalmente, y que todavía quedan muchos que serán todavía mejores: "Si todos esos han llamado la atención, los otros van a llamar muchísimo más la atención porque ella se siente feliz vistiéndose así. Ella fue a dar contenido, ella ama ese programa y está haciendo todo lo posible por hacer su mejor papel".

Vea también: Hermana de Yina Calderón encaró a Melissa Gate en 'La casa de los famosos': "Usted no es nadie".

Flórez incluso la comparó con la modelo y actriz Norma Nivia, de quien dijo que siempre está bien vestida, pero "la pregunta es, ¿hablan de Norma Nivia por sus vestuarios? No. Entonces al fin y al cabo esto termina siendo una campaña de marketing arrechísima para seguir sonando y dándose a conocer más de lo que ya la conocen".

Asimismo, aseguró que hubo diseñadores que buscaron a Yina para vestirla, pero ella se negó y quiso diseñar sus propios atuendos. Todo con miras a su siguiente objetivo: "Ahorita que salga, directo al reinado. Ella quiere ser reina, es lo que le falta a Yina: montar en globo y ser reina".