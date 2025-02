El reality ‘La Casa de los Famosos Colombia’ continúa generando conversación en redes sociales, y esta vez el centro de atención es el actor Camilo Trujillo. Aunque al principio su participación pasó desapercibida, con el paso de los días ha logrado captar la atención del público, despertando curiosidad sobre su vida personal.

¿Qué pasó con el mánager de Camilo Trujillo?

Más allá de su ruptura, Natalia Perdomo también expresó su molestia por las declaraciones de una persona cercana a su expareja. Según contó, el mánager de Camilo Trujillo la ha señalado de estar detrás de rumores y comentarios sobre el actor.

"Están diciendo que yo estoy incentivando a la gente a hablar cuando en realidad muchas personas nos vieron juntos en diciembre y enero. Compartimos con amigos en fiestas y eventos, por lo que es normal que la gente se pregunte qué pasó entre nosotros", afirmó.

Perdomo desmintió estas acusaciones y pidió que se respete su nombre, dejando claro que no tiene interés en seguir alimentando la polémica.

¿Cómo ha reaccionado Nati Perdomo a los besos de Camilo Trujillo en el reality?

En los últimos días, Camilo Trujillo ha protagonizado momentos de cercanía con La Toxi Costeña, una de las participantes de ‘La Casa de los Famosos’. Los besos entre ambos no pasaron desapercibidos y rápidamente llegaron a Natalia Perdomo, quien recibió mensajes y videos de sus seguidores sobre el tema.

No obstante, la modelo dejó claro que lo que haga su expareja en el programa ya no es de su incumbencia."Él está soltero y es libre de hacer lo que quiera. No me interesa ni me compete. Yo soy responsable de mi vida y él de la suya", sentenció.