Karina García fue una de las últimas participantes en ingresar a 'La Casa de los Famosos Colombia' y, al llegar, cautivó a tres de sus compañeros: ‘El Peluche’, Marlon Solórzano y Lady Tabares.

La modelo paisa no dudó en coquetear con los tres, pero, con el paso de los días, se acercó más a Solórzano, con quien ahora mantiene algo más que una simple amistad dentro del reality. Ante esto, tanto ‘El Peluche’ como Tabares optaron por marcar distancia y no insistir más.

Desde entonces, Marlon y Karina se han dejado llevar por las mieles del amor. Sin embargo, en la reciente nominación para eliminación, Marlon fue incluido en la placa por decisión del público. Esto sorprendió a Karina, quien ahora considera terminar su relación con el atleta al pensar que su romance podría estar afectando su permanencia en la competencia.

Durante una conversación con La Abuela, La Jesuu, La Toxi y Yaya Muñoz, Karina expresó su preocupación y la posibilidad de romper con Marlon. “Uno busca muchos motivos, y me pregunto si es porque a la gente no le gusta nuestra relación”, comentó.

Más tarde, la creadora de contenido habló con Lady Tabares y le hizo algunos comentarios que sorprendieron a la exactriz.

Tabares, protagonista de 'La Vendedora de Rosas', le contó a Yaya que Karina le aseguró que, si Marlon era eliminado, al igual que ‘El Peluche’, ella estaría dispuesta a iniciar una relación con una mujer. “Me dijo que, si no estuvieran Marlon o Mateo (‘El Peluche’), seguro caería conmigo”, reveló.

Sin embargo, Lady fue tajante al afirmar que, aunque Karina le gusta, ya no se plantearía estar con ella. “Si eso llegara a pasar, ya no tendría chance conmigo, porque ella ya tomó su decisión”, sentenció.

“Perdió su turno. Me dijo que caería conmigo porque la intimido mucho, pero yo no cedería, por más buena que esté y por más que le quiera dar como costal. Nada pasaría, porque yo no soy la opción de nadie”, afirmó.

“Como tiene el ego tan alto por ser bella, cree que voy a caer, pero ella no me conoce”, concluyó.