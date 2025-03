Las tensiones dentro de La Casa de los Famosos siguen en aumento, y esta vez, la protagonista de La Vendedora de Rosas fue el centro de una nueva polémica. Luego de su discusión con Karina García por la organización de las tareas del hogar, Lady Tabares tuvo un fuerte enfrentamiento con Yina Calderón.

El motivo del conflicto fue una prenda de ropa que Lady encontró y decidió sacar frente a todos, algo que no fue bien recibido por Yina. Para la influenciadora, la actriz no manejó la situación de la mejor manera, por lo que no dudó en manifestar su molestia.

¿Por qué discutieron Lady Tabares y Yina Calderón?

El desacuerdo comenzó cuando Lady, en un intento por organizar la casa, encontró una prenda sin dueño y decidió exponer la situación ante todos los participantes. Sin embargo, Yina consideró que su actitud fue inapropiada y que debió haber abordado el tema en privado en lugar de hacerlo frente a todos.

La influenciadora no tardó en expresar su inconformidad, dejando en claro que le molestó la forma en la que Lady manejó la situación.

"Yo siento que las cosas que yo te digo son tú y yo, yo no lo digo a modo de ellos, sino a modo del público, porque ellos no saben que eso es repetitivo. Yo te digo porque eres mi amiga, si fuera otro, me importa un c***, te lo digo porque eres tú y eso te puede jugar en contra, pero no es para que lo socialices (...) no me parece pertinente", le recriminó Yina.

Lady, sorprendida por la reacción de Yina, intentó explicarle que no lo hizo con mala intención y que pensó que era un tema que podía mencionarse frente a los demás.

"Entiendo perfectamente el mensaje, creí que era algo que pudiera hablar, no debería quedar en privado de nosotras", respondió la actriz, tratando de calmar la situación.

Sin embargo, Yina no cedió en su postura y dejó en claro que no quería seguir con la discusión. Cuando Lady intentó tomarla de la mano para tranquilizarla, la influenciadora le pidió que no lo hiciera porque seguía molesta.

"No me toques, estoy de mal genio", le dijo Yina con evidente molestia.

Lady decidió no insistir, pero la discusión no terminó ahí. Minutos después, Yina se desahogó con la Toxi Costeña, expresándole que se sintió expuesta ante los demás y que la actitud de Lady la había hecho quedar mal.

