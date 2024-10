La estrella de reality y expresentador de ‘Cazadores de tesoros’, Frank Fritz, murió a la edad de 60 años el pasado 30 de septiembre. Su deceso se produce dos años después de que sufriera un derrame cerebral debilitante.

"Con el corazón roto les comparto a todos ustedes que Frank falleció anoche", anunció el ex coprotagonista de Fritz, Mike Wolfe, en Instagram.

Junto a una foto de los dos, Wolfe escribió: "Conozco a Frank desde hace más de la mitad de mi vida y lo que has visto en la televisión siempre ha sido lo que yo he visto, un soñador que era tan sensible como divertido. Al igual que fuera de cámara y en directo, Frank tenía una forma de llegar a los corazones de muchas personas siendo él mismo”.

“¿Quién hubiera soñado que compartiríamos la cabina de un furgón de carga blanco frente a millones de personas interesadas en nuestras aventuras?”, continuó. “Antes del espectáculo, despegaríamos juntos hacia lugares que nunca supimos que existían sin ningún destino en mente y solo con la pasión compartida de descubrir algo interesante e histórico”.

Y luego agregó: “Hemos viajado incontables veces y hemos compartido tantos kilómetros, y me siento bendecido por haber estado a su lado cuando emprendió su último viaje a casa. Te quiero, amigo, y te extrañaré mucho. Sé que estás en un lugar mejor”.

Nacido en Davenport, Iowa, Fritz saltó a la fama como coanfitrión durante mucho tiempo de ‘Cazadores de tesoros’, un reality show que lo siguió a él y a Wolfe mientras viajaban por Estados Unidos en busca de artefactos raros para vender en sus tiendas de arqueología antigua en Le Claire, Iowa, y Nashville, Tennessee.