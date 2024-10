¡Eminem va a ser abuelo! La hija del rapero, Hailie Jade Mathers, confirmó con varias fotos que ella y su esposo se convertirán en padres el próximo año. Su anuncio se produce unas horas después de que su padre, Eminen, revelara que será abuelo en su nuevo video musical, ‘Temporary’.

En el vídeo, Mathers se acerca a su padre y le da una camiseta con la palabra ‘Abuelo’ y el número 1 estampado en la espalda. Otras escenas del vídeo de la canción dedicada a Hailie Jade muestran una ecografía.

La canción se lanzó en julio y el video musical oficial, compuesto por viejos videos caseros de Eminem con su hija, se estrenó este 3 de octubre.

La conmovedora letra sirve relata una serie de deseos para su hija cuando él "se haya ido". En el segundo verso, rapea: "Sí, Hailie Jade, te escribí esta canción/ Para ayudarte a afrontar la vida ahora que me he ido/ ¿Cómo debería empezar? Solo quiero decir/ Cuida de Alaina, Stevie y el tío Nate/ Y, cariño, sé fuerte, sé que fui tu apoyo".

Durante el videoclip, cuando dice "está bien que me dejes ir", aparecen escenas de Mathers con un vestido blanco el día de su boda. El rapero abraza a su hija en el altar y, más tarde, bailan juntos. Mathers se casó con su pareja de toda la vida, Evan McClintock, en mayo, después de comprometerse en febrero de 2023.

El último álbum de Eminem, ‘The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)’, incluye otra canción sobre la paternidad titulada ‘Somebody Save Me’.

No obstante, ha sabido aprovechar las redes sociales para forjar una exitosa carrera como influencer, acumulando más de tres millones de seguidores. Además, ha incursionado en el mundo de los podcasts con su programa 'Just a Little Shady', donde analiza y comenta sobre los temas más candentes de la cultura popular.

Mucha gente me pregunta: ¿Tienes miedo a la muerte?

La verdad es que lo que más me asusta es no poder decirte todo lo que quiero cuando yo ya no esté aquí

Entonces, esta canción es para Hailie, para cuando llegue ese día

(¿Dónde está Hailie? ¿Dónde está?)

(No es Hailie)

(¿Quién es?)

(¡Es un monstruo!) (¡Aah!)

Pasé toda la noche esperando que amaneciera

Para que se llevara el cielo oscuro

(Tú eres el monstruo papá, y ellos son los monstruitos, y yo soy la mamá monstruo) (oh)

A veces, todo lo que necesito es que un nuevo día

Me ponga de mejor ánimo

(Dame un beso, monstruo, dame un beso)

(Te amo)

(Yo te amo)

Si tan solo pudiera dormir

Estaría perdido en un sueño

Pero ahora, es una tristeza

Y solo tengo que recordar

Que cuando un corazón se rompe, no queda roto para siempre

Los pedazos se volverán a juntar

Y con el tiempo, estaré bien

Las lágrimas son temporales

Así que, Hailie Jade, escribí esta canción para ti

Para ayudarte a lidiar con la vida ahora que me fui

¿Cómo empiezo? Solo quiero decir

Cuida a Alaina, a Stevie y a Tío Nate

Y, cariño, sé fuerte, sé que yo era tu refugio

Y aún lo soy, despedirse simplemente no es

Nunca fácil, ¿por qué estás llorando? Para

Hailie, cariño, seca tus ojos, esto no es

Por siempre

Que cuando un corazón se rompe, no queda roto para siempre

Los pedazos se volverán a juntar

Y con el tiempo, estaré bien

Las lágrimas son temporales

(Papá) (uh)

(¿Qué?) (Uh)

(Tenía esto cuando era pequeña) (uh)

(Cariño, ¿estás bien?) (Uh)

Sí, y superarás mi partida y seguirás adelante

Puedes escucharme una y otra vez en una canción

Pero ni se te ocurra derramar una lágrima, ¿qué te dije?

Sé fuerte, soldadito, esas veces que te sostuve

Jade, todo estará bien, cariño, estoy aquí, Hay

Te estoy observando ahora, chiquilla, te lo prometo

Te voy a proteger, tu ángel guardián

Por más difícil que parezca, por más dolorosa que sea la despedida

Y, cariño, la lluvia aún te volverá loca

Permanecerás fuerte, Hailie, solo aguanta

No tomará mucho tiempo, necesito que sigas adelante

Y recuerda, va a mejorar

Porque el tiempo cura, y cuando un

Cuando un corazón se rompe, no queda roto para siempre

Los pedazos se volverán a juntar

Y con el tiempo, estaré bien

Las lágrimas son temporales

Los días malos empezarán a mejorar

Y nos reiremos juntos

Y esta noche, cuando llore

Las lágrimas serán temporales

(Conozco a esta niña grande) (uh)

(Y es muy bonita) (uh)

(¿Sabes cuál es su nombre?)

(Hailie) (uh)

(Hailie, ¿cómo lo supiste?) (Uh)

Sí, y si hay días en que quieras encerrarte en tu cuarto y llorar

Solo piensa en cómo cuando eras pequeña, tú y yo

Íbamos al estudio, manejábamos de un lado a otro

Tú con el cinturón en el asiento trasero, porque eras mi

Compañera, sí, cariño, sé que esto duele

Tesoro, estoy deseando que tu dolor se vaya

Recuerda esto, Hailie Jade

Habrá días de lluvia

Te prometo que los superarás y estarás bien

Carajo, Jade, seré honesto

Sabía que tú serías la que más sufriría

Cariño, levántate, sé que esto está rompiendo tu corazón, sí

La cosa más difícil que he escrito (papá)

Hailie, cariño, está bien dejarme ir

Cariño, te prometo que cuando un

Cuando un corazón se rompe, no queda roto para siempre

Los pedazos se volverán a juntar

Y con el tiempo, estaré bien

Las lágrimas son temporales

Los días malos empezarán a mejorar

Y nos reiremos juntos

Y esta noche, cuando llore

Las lágrimas serán temporales

(¿Cuál es tu canción favorita?) (Uh)

(Mi canción favorita ahora) (uh)

(Nuestra canción favorita, pero)

(Me gusta esta parte)

(¿Es esta tu parte favorita, papá?) (Uh)

(Me estás grabando, mierda)

(Te grabé diciendo una palabrota)

(¿Estás escuchando?)

(Sí)

(No, mierda)

(¿Qué no?)

(No, dije, dije: No, mierda)

(Está bien, sin palabrotas, sin palabrotas)