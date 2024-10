Christina Aguilera ha vuelto a generar conversaciones en redes sociales, aunque esta vez no es por su música. La cantante sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram una fotografía donde luce notablemente más delgada, lo que ha generado inquietud y preguntas sobre su salud.

Te podría interesar: Latin Grammy: Christina Aguilera dio inolvidable show con Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso

En la imagen, Aguilera, de 43 años, aparece en el gimnasio, vistiendo un body negro ajustado y botas altas, mostrando una figura mucho más delgada de lo que sus seguidores están acostumbrados a ver.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer, muchos de ellos expresando preocupación por el cambio físico de la cantante. Algunos de sus fans se preguntaban si Aguilera había seguido una rutina de dieta y ejercicio saludable, mientras que otros especulaban sobre la posibilidad de que hubiera recurrido a medicamentos populares entre celebridades, como el Ozempic.

Entre los mensajes que inundaron las plataformas digitales, destacan frases como "Se ve demasiado delgada" o "No parece estar saludable", reflejando la inquietud de muchos.

A lo largo de su carrera, Christina Aguilera ha lidiado con críticas constantes sobre su apariencia física, ya sea por su delgadez o por haber ganado peso en diferentes momentos. Sin embargo, la intérprete ha decidido hacer oídos sordos a los comentarios externos.

En una entrevista reciente, Aguilera comentó que ya no presta atención a lo que los demás piensan de su cuerpo. “Las opiniones de otras personas no son mi problema”, afirmó con convicción, dejando claro que su bienestar no depende de la aprobación de los demás.