¿Listos para un momento épico? La reina del pop latino, Shakira, regresa a su tierra natal para deslumbrar con su Las mujeres ya no lloran world tour en 2025. Y no solo tendrás la oportunidad de disfrutar de su música en vivo en Barranquilla, Medellín y Bogotá, sino que también puedes acceder a un exclusivo pase VIP que te permitirá conocerla en persona. ¡Prepárate, porque esto se pone emocionante!



Más contenido para ti: Shakira anuncia las fechas de preventa para ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

2. VIP Lounge Package: Si buscas un poco más de glamour, este es el indicado. Además de lo que ofrece el Gold Hot Ticket, podrás comprar más artículos de la artista y disfrutar de acceso al salón VIP antes del concierto. ¿Te apetece un refrigerio? Te espera un delicioso menú de pasabocas y dos bebidas no alcohólicas, todo mientras disfrutas de una fiesta con los mejores éxitos de Shakira. El precio de este paquete es de 2.799.000 pesos, y hay solo 180 disponibles, así que no te duermas en los laureles.

Para los más apasionados de la música de Shakira, se presentan tres opciones de paquetes VIP que no querrás dejar pasar:

¿Cómo asegurar tu lugar en esta fiesta?

Las entradas para los conciertos de Shakira en Colombia saldrán a la venta en preventa a las 10:00 a.m. del 8 de octubre de 2024. Para participar en esta preventa, solo necesitas registrarte en el sitio web de la artista. Pero eso no es todo: si eres cliente Aval, tendrás una preventa especial el 9 de octubre. Finalmente, a partir del 11 de octubre, ¡todos podrán comprar sus entradas! Con la gran expectativa que hay, asegúrate de estar listo para no perderte esta oportunidad única.

Un tour que promete emociones

El Las mujeres ya no lloran world tour dará inicio el 2 de noviembre de 2024 en Estados Unidos, donde Shakira tiene programados 17 conciertos hasta el 15 de diciembre. Este tour no solo promete ser un festín musical, sino que también será una celebración del talento y la pasión de una de las artistas más queridas de la música latina.

Con una propuesta tan atractiva y la posibilidad de conocer a Shakira cara a cara, estos conciertos en Colombia se perfilan como un evento que no te querrás perder. Así que, ¿qué esperas? Marca tus calendarios, asegúrate de registrarte para la preventa y prepárate para vivir una noche mágica junto a tu ídolo. ¡La cuenta regresiva ha comenzado y la fiesta será épica!