En entrevista con la revista 'Don Juan' Melina Ramírez contó que su relación con el deportista Mateo Carvajal se terminó antes de que naciera su hijo, incluso confesó que su ginecólogo le advirtió que podía presentar depresión postparto.

Así que por esa razón decidió viajar a Cali para estar con su familia y fue allí cuando se encontró con Juan Manuel Mendoza, pues él y su hermana son amigos del colegio.

"Juan es amigo del colegio de mi hermana, los abuelitos de Juan vivían en la unidad de mis abuelitos, ¡quién sabe cuántas veces pudimos haber estado en el mismo espacio!", dijo.

Melina tenía en mente que no quería saber nada de hombres, pues se enfocó en sanar su corazón y en ser una excelente mamá para Salvador. No obstante todo cambió cuando su hermana la invitó a una reunión y allí se vio con el actor, con quien según relató tuvieron una química inexplicable.

Hablaron durante horas, pero ella quiso dejarle las cosas claras y solo aceptó que le pareció muy grato hablar y conocerlo. "Yo fui súper sincera y le dije: ‘Mira, yo estoy vuelta pedazos, pero me parece chévere hablar y conocerte’".

Siguieron conociéndose y saliendo, poco después Mendoza la invitó a un asado por su cumpleaños en la finca, celebración que cambiaría toda la historia, pues al otro día empezó la cuarentena por el Covid-19.

"Al otro día nos encerraron por pandemia y y no pude volver a salir de allá durante tres meses", esto aceleró las cosas y fue un tiempo en el que la pareja pudo conocerse mucho más. Sin embargo las dudas y el miedo normal de empezar una nueva relación permanecían en su mente, "Yo decía ‘si esto no funciona, yo cómo me voy de esta finca con el niño y las maletas’".