Con el zoom del celular: táctica de mujer con la que descubrió infidelidad de su pareja

El video del descubrimiento de la mujer es viral en redes sociales.

Lea también: El rapero Eladio Carrión presenta su nuevo álbum “Sen2 KBRN Vol. 2”



Utilizó su celular para hacer zoom al aparato electrónico del joven. Lo que no sabía era que se iba a encontrar con el chat de la persona que lo estaba engañando.



Aunque en el video no se puede apreciar muy bien la conversación, la mujer dice “Por eso es que yo no creo en nadie, tiene un buen rato allá. El cree que sabe más que yo, pero no me conoce todavía”, expresó la adulta.



Luego de poder ver bien clarito el chat, decidió tomar un pantallazo a la foto para enviárselo a él y ver su reacción.



A penas ocurrió esto, el hombre se voltea de inmediato y va camino hacia ella para conversar por lo sucedido.

Lea también: Pique y Clara Chía llevarían juntos más tiempo del que pensamos: revelan el tiempo exacto de su infidelidad



Varios de los internautas solo se fijaron en la calidad del celular para hacer zoom, sin embargo, otros preguntaron por el sujeto ¿Qué habrá pasado luego de ser descubierto?