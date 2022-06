Entre sus curiosidades, Melina contó que no come nada caliente e incluso le pone hielo al café o a la sopa, ¿será cierto?; también aseguró que sabe 'chiflar', esto gracias a que su papá le enseñó; y quizás una de sus curiosidades más extrañas, que ha tenido revelaciones mientras duerme y que al despertar las escribe.

Las revelaciones de Melina motivaron a varios internautas a contar sus propias curiosidades entre las cuales resaltan: "Me encanta comer palomitas de maíz con mayonesa", "No tolero el choque de los dientes con las cucharas y tenedores...me da cosa", "Adoro el aroma de tierra húmeda", etc.

¿Qué ha pasado con Melina y Juan Manuel Mendoza?

Recordemos que el actor Juan Manuel Mendoza le propuso matrimonio a Melina Ramírez el 31 de diciembre del 2021 en la playa, y desde ese momento han estado muy 'juntitos' desmostrándose su amor, no obstante, la pareja no ha dado detalles de su boda y según cuentan las malas lenguas, l celebración podría llevarse a cabo en julio o diciembre de este año.