Bob Bryar, ex baterista de My Chemical Romance, murió a los 44 años, según informa TMZ. También se conoció que el musico fue encontrado muerto en su casa en Tennessee, Estados Unidos, el martes 26 de noviembre.

TMZ indicó que Bryar fue visto con vida por última vez el 4 de noviembre y su cuerpo fue hallado en estado de descomposición por Control de Animales, que fue llamado por los vecinos para que rescataran los perros del hoy fallecido. La causa de la muerte se desconoce actualmente.

¿Quién fue Bob Bryar?

Bob Bryar nació en Chicago el 31 de diciembre de 1979. Se hizo amigo de los integrantes de My Chemical Romance, mientras trabajaba como ingeniero de sonido en su gira con The Used.

RIP Bob Bryar, primer baterista de My Chemical Romance y el mejor que ha tenido. Dejó baterías icónicas y definió el estilo de la banda. Su consistencia, su cohesión y su firmeza eran únicas, tanto, que cuando salió de la banda se notó mucho musicalmente. QEPD 😔🥲🥁🤘🏻 pic.twitter.com/PcEVVAi7Qd — Alex Febrero (@AlexFebrero_) November 30, 2024