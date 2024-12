La reconocida cantante italiana Laura Pausini experimentó un desafortunado incidente durante su gira mundial "World Winter Tour 2024". El pasado 28 de noviembre en Milán, la artista sufrió una aparatosa caída.

Cuando Pausini interpretaba su éxito "Zero" se cayó por unas escaleras que estaban en el escenario al enredarse con su vestuario Afortunadamente, el susto quedó en eso, y Pausini pudo continuar con su presentación demostrando su profesionalismo al levantarse rápidamente y continuar interpretando sus canciones.

Con una sonrisa y tranquilidad envidiables, la cantante italiana aseguró al público que no había sufrido ningún daño grave y restó importancia al incidente, demostrando así su resiliencia y su amor por la música.

Después de su accidentada presentación, la cantante compartió un mensaje a través de sus redes sociales para agradecer la preocupación de sus fans. "Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario. Pero estoy bien, no me pasó nada. Tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando, bailando y saltando. Me resbalé, pero no pasó nada", expresó.