La canción que Karol G lanzó en colaboración con Feid, J Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro y DFZM generó muchas reacciones de crítica, debido a su letra. La canción tuvo un pequeño cambio. Pasó de “Mamacita desde los fourteen” a “Mamacita desde los eighteen”; no obstante, esto no ha detenido los duros cuestionamientos.

Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue el de Mario Muñoz, el vocalista de la agrupación Doctor Krápula, en el pasado festival de Rock al parque.

“Si Colombia aspira a dejar de ser percibida como ‘el país del narcotráfico’ y ‘el put%ro del mundo’, los artistas no deberían crear canciones que hagan apología a estos temas. Le hacemos un llamado a los artistas para que cambiemos la historia y la visión que tiene el mundo de nuestro país ¡Se tenía que decir y se dijo! ¿Si saben cómo somos para qué nos invitan?”, dijo frente a la multitud.

Vocalista de Doctor Krápula habló de Karol G

Días después de este suceso, Mario Muñoz fue interrogado sobre lo que dijo en el festival de música en Bogotá por el medio ‘Pulzo’ y aseguró que sus declaraciones fueron tergiversadas.

“Los medios basaron esta discusión entre el reguetón y el rock, y eso no es así. Esto es una discusión de conciencia y es una invitación a los artistas a mostrar una mejor cara de Colombia ante el mundo, porque nos quejamos de que nos vean como narcos y de que nos vean como un lugar perfecto para la prostitución”, manifestó.

Seguidamente, declaró que, contrario a lo que muchos creen, él siente “una profunda admiración” por Karol G: “Yo le tengo una admiración profunda a Karol G. Lo que ella ha hecho con su música y lo que ha generado en la mujer es una cosa muy poderosa. Por eso me extrañó tanto que ella, comandando el combo, no se replanteara lo que estaban haciendo en el junte más cabrón de Colombia en los últimos años (...) No es algo personal contra ella o su combo, ni tampoco criticando a la música porque yo respeto mucho al género urbano por lo que ha logrado”.

Además, rescató que Carolina Giraldo “fue la única en salir a decir que debió pensarlo mejor y pidió disculpas”.

Sobre el video de burla de Ryan Castro y Blessd, Mario Muñoz aseveró: “Han dicho: ‘Acá estamos, eso es lo que hacemos y no nos importa’; así, con orgullo y altivez. Esto es un mensaje muy triste”.

