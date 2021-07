Así será el papel de María Cecilia Botero en 'Encanto' de Disney

De igual manera, se conoció que María Cecilia Botero, reconocida actriz colombiana, fue quien le entregó su voz a uno de los personajes que aparecen en la nueva cinta animada de Disney. Botero encarna a Madrigal, la abuela de Mirabel.

En diálogo con La FM, María Cecilia Botero relató que el poder participar en una película animada de Disney representa un honor maravilloso que en su momento jamás imaginó llegar a tener.

Cómo terminó en Encanto

"Hace tiempo me había llegado una invitación y a principio de este año me volvió a llegar nuevamente la invitación, así que decidió darme la oportunidad de mandar mi voz como me lo solicitó la marca. Después de un par de días me notificaron que les gustó y luego me convertí en la abuela Madrigal.

La reconocida actriz colombiana reconoció que el estar en esta cinta permitió cumplir un sueño que casi todas las personas tienen en su interior, pues "cuando estamos chiquitos todos deseamos estar en Disney de alguna manera, porque es un universo maravilloso y y eso lo llevamos metido dentro".

"Cuando quieren hacer una película inspirada en el encanto de Colombia y me llaman a mi, yo me sentí súper contenta y muy orgullosa porque pude participar en una hermosa película de Disney y aunque la voz sea en inglés, siento que fue genial", agregó.

Botero señaló que esta participación también representa un 'check' en las cosas que le faltaban por hacer a lo largo de su carrera como actriz. "Ahora estoy muy contenta y ansiosa por ver la película".

La actriz aclaró que para ella también fue una sorpresa ver las primeras imágenes de la cinta, pues a pesar de su colaboración en la producción ella ha ido conociendo nuevos detalles de la cinta al mismo tiempo que el público.

"Disney tienen un encriptamiento de la información y todo este tiempo no podíamos mencionar el tema por la confidencialidad que se maneja, eso lo hacen con todas sus cintas y van soltando poquito a poquito para mantenernos interesaos en el estreno", agrego.