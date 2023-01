Famosos colombianos que murieron y volvieron del 'más allá' para cambiar su vida

Los colombianos aseguran que murieron y luego volvieron a la vida como una segunda oportunidad que les dio el creador.

Actores, cantantes, presentadores, entre otros, han relatado sus experiencias cercanas a la muerte, donde sintieron que se les ofreció una nueva oportunidad para volver a la vida y disfrutar el tiempo que les reste en este mundo.

La gorda Fabiola

La actriz y humorista Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida como ‘La Gorda Fabiola’ en el año 2014 sufrió una serie de infartos que la llevaron a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se determinó que se le debía practicar una cirugía a corazón abierto con el fin de remplazar las arterias que se encontraban tapadas.

Lee también: Famosa influencer murió a los 20 años horas después de su última publicación

Desde ese momento, la famosa actriz empezó a experimentar sensaciones que ella asegura son “sobrenaturales”. Mientras se encontraba en recuperación, indicó que recibió un contundente mensaje de una mujer que aseguraba que le tenía un mensaje de los ángeles.

El 19 de febrero del 2018 la ‘Gordita Fabiola’ entró en estado de coma y explicó que “fui a un inframundo que yo digo que es el infierno (...) había un hombre horrible que me torturaba y me decía que de qué me había servido el dinero si ahí no podía salvar a nadie”.

Te puede interesar: Esposa de Messi reaccionó al conmovedor mensaje de Shakira: dejó a un lado la pelea

Mientras la artista hace una pequeña oración, escucha la voz de los médicos que la despiertan del estado en el que permaneció 23 días y que aseguran era imposible que se salvara.

Asimismo, durante una entrevista para un programa nacional, Posada aseguró que al despertar vio detrás de los galenos un arcángel azul de casi dos metros, y aunque los médicos le aseguraron que aquella experiencia se llama “delirio” para ella se llama “la mano de Dios”.