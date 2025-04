A sus 59 años, Margarita Rosa de Francisco sigue siendo una de las voces más lúcidas, libres y admiradas de Colombia. Actriz, cantante, escritora, presentadora y, ahora, estudiante de filosofía, la caleña no deja de sorprender con su pensamiento crítico y su capacidad para tocar temas que muchos prefieren esquivar. Esta vez, en una entrevista con Bravíssimo, abordó uno de los temas más íntimos y debatidos de su vida: su decisión de no ser madre.

Con la sinceridad que la caracteriza, Margarita explicó que, desde niña, nunca sintió ese impulso maternal del que tanto se habla. “Nunca se me despertó ese instinto”, dijo, recordando cómo, mientras su hermana se sentía naturalmente atraída por los juegos con muñecas y los cuidados maternales, ella soñaba con otros roles. “Yo quería ser como la profesora, la cantante”, explicó.

En sus palabras, no hubo rastro de arrepentimiento ni nostalgia, sino una reflexión profunda sobre lo que implica la maternidad y cómo su vida tomó otro rumbo, uno que la ha llevado por escenarios, sets de grabación, libros y escenarios intelectuales.

Margarita Rosa es mucho más que la inolvidable Gaviota de Café con aroma de mujer. Su carrera ha estado marcada por papeles protagónicos en telenovelas emblemáticas, presentaciones icónicas en programas como El Desafío, discos de música pop y tropical, y una serie de columnas de opinión que han desatado polémica y admiración en igual medida.

En los últimos años, se ha dedicado con pasión al estudio de la filosofía, disciplina que, según ha contado, le permite cuestionar el mundo, sus estructuras, y su propio lugar en él. Su cuenta en redes sociales, especialmente en X, se ha convertido en un espacio donde comparte pensamientos sobre política, espiritualidad, bienestar, feminismo y el sentido de la vida. Sus seguidores la consideran una especie de guía espiritual contemporánea.

¿Miedo, egoísmo o libertad?

Durante la entrevista, Margarita también exploró otras posibles razones detrás de su decisión de no ser madre:

“Yo no sé si nunca tuve hijos por egoísta o por miedo también. Creo que no hubiera sido tan buena mamá. Les hubiera dado tanto gusto en todo que me hubieran sacado los ojos después”, confesó entre risas, pero con un tono de honestidad desarmante.

Lo que queda claro es que su decisión fue consciente y firme, y que no se arrepiente de haber tomado ese camino.

“Nunca me arrepentí de no haber tenido hijos”, concluyó.

Este tipo de declaraciones siguen generando conversación en redes sociales, donde muchas mujeres se sienten identificadas. En un mundo donde aún persisten presiones sociales sobre la maternidad como destino inevitable, figuras como Margarita abren la puerta a nuevas narrativas, donde la plenitud puede encontrarse en caminos muy distintos.

Inspiración sin moldes

A lo largo de su vida, Margarita Rosa de Francisco ha sido pareja de figuras reconocidas como Carlos Vives, y aunque sus relaciones amorosas han sido objeto de atención mediática, nunca han definido su identidad. Su historia es la de una mujer que se ha reinventado constantemente y que ha aprendido a habitarse con autenticidad.

Hoy, con la serenidad de quien ha vivido intensamente y con la lucidez de quien no necesita complacer a nadie, Margarita reafirma que la libertad de elegir es uno de los actos más poderosos de amor propio. No ser madre no la hizo menos mujer, y contarlo sin miedo, sin culpa y sin adornos, es quizás su acto más valiente.