El 1 de diciembre de 2024, la reconocida actriz Sandra Reyes murió a causa de un cáncer de seno, contra el que luchó por varios meses en secreto, así lo confirmó su primo Nicolás Reyes.

De acuerdo con lo contado tras su fallecimiento, la actriz solo le manifestó su situación de salud a personas muy allegadas. Incluso en su último trabajo actoral evitó dar detalles al respecto, con el fin de llevar a cabo su labor sin inconvenientes.

“Ella no nos dijo, nunca nos avisó. Nunca quiso contaminar la grabación con eso. Sí supe que habló con otras tres personas de la producción que sabían”, dijo Juan Carlos Villamizar, codirector de Pedro El Escamoso 2.

Aura Helena Prada, amiga de Sandra, contó que la actriz tomó una importante decisión para su vida: le dijo no a las quimioterapias y confió en la medicina alternativa para curarse del cáncer con la convicción de que encontraría la sanación conectando su mente, cuerpo y espíritu.

Prada agregó que, para ella, fue difícil aceptar la decisión de Reyes frente al tratamiento que le estaba dando a su salud: “Porque te adoro y te amo, pero tú sabes que te habría cogido, amarrado y llevado a una clínica. Esa era mi forma de expresarle la impotencia que sentía, pero no se lo decía como un reclamo, sino como diciéndole: ‘Te amo tanto que tengo que aceptar lo que tú eliges’”.

Sandra Reyes y su conexión con los extraterrestres

En 2023, Sandra Reyes se hizo tendencia en las redes sociales al asegurar en una entrevista con 'Buen día, Colombia' que había tenido contacto con seres de otro planeta.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, dijo entonces.

La actriz reveló en el programa que tuvo un encuentro con extraterrestres, quienes “eran transparentes” y algunos no “eran tan chéveres”, aunque afirmó que “siempre han estado acá”. También contó que la nave en la que estuvo salió del planeta, ya que notó “una atmósfera rara”.

“Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra...”, expresó.

Tras esta vivencia, Sandra Reyes comenzó a leer sobre el tema y compró el libro 'El rescate de la Tierra' para entender mejor lo que experimentó.

