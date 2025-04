La actriz, escritora y presentadora caleña Margarita Rosa de Francisco será homenajeada con el Premio Víctor Nieto Núñez a Toda Una Vida, el galardón más importante que entregan los Premios India Catalina, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI). Un reconocimiento que celebra más de cuatro décadas de trayectoria impecable, pasión por el arte y una huella imborrable en la memoria audiovisual de Colombia.

Desde sus inicios en los años 80, Margarita Rosa de Francisco ha sido sinónimo de talento, sensibilidad y transformación. Su salto a la fama llegó con su papel en Gallito Ramírez, seguido de interpretaciones inolvidables como La Caponera, Los pecados de Inés de Hinojosa y, por supuesto, Gaviota en Café con aroma de mujer, personaje que la consolidó como ícono nacional e internacional.

“Me siento muy orgullosa de recibir este premio justo al lado de otros colegas que también lo han merecido. Nuestro trabajo como actores depende mucho de los compañeros, de directores, de escritores, de aquellos que nos cuidan en nuestro lugar de trabajo. Nuestro oficio no es solitario, es el resultado del esfuerzo conjunto”, indicó la caleña.

Su trayectoria no se ha limitado solo a la actuación. En el cine brilló con películas como Ilona llega con la lluvia, por la que ganó el Sol de Oro a Mejor Actriz en el Festival de Biarritz, y Cartagena, cinta que inauguró la edición 50 del FICCI. Además, fue pionera en la televisión de realities al conducir formatos como Expedición Robinson y El Desafío, demostrando una versatilidad admirable frente a las cámaras.

Más allá de la pantalla, Margarita Rosa ha alzado su voz como escritora y columnista, explorando temas de introspección, feminismo, libertad y pensamiento crítico. Sus libros El hombre del teléfono y Margarita va sola son testimonio de una mirada profunda, honesta y sin filtros sobre la vida y el ser.

“Hago las cosas que siento cuando me dan ganas de hacerlas. Hago lo que me inspira, lo que me alegra, lo que me da miedo. Esa emoción es un buen criterio a veces para aceptar nuevas cosas. Mi brújula es ese pálpito que me dice cuándo avanzar”, confesó la actriz.

Fiel a sí misma, también reflexionó sobre su relación con la fama. “Me mentiría si dijera que la fama no me importa. Lo que es cierto es que trato de parecerme lo más que pueda a mí misma, tratando de no representar un personaje diferente ante los demás”, señaló.

El Premio Víctor Nieto Núñez a Toda Una Vida lleva el nombre del fundador del FICCI y fue creado para exaltar a quienes han marcado la historia del cine y la televisión colombiana. Este 2025, Margarita Rosa de Francisco se une al selecto grupo de grandes que han dedicado su vida a engrandecer la cultura audiovisual del país.

“Estoy segura de que allí, en el campo de la cultura, es donde se generan los cambios. [...] El arte es un conector que nos lleva a la verdad, que nos ayuda a transponer la violencia, el miedo, la frustración”, concluyó la artista.

Finalmente, la también presentadora resaltó que la autenticidad, el compromiso y el talento han hecho de ella mucho más que una actriz. Los premios India Catalina se realizarán este sábado 5 de abril en la Plaza de la Aduana, Centro Histórico de Cartagena desde las 5:30 de la tarde con un preshow, para iniciar a las 8:00 p.m. con el show oficial que tienen preparado para los artistas y asistentes.